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"Мы не знали, что такое Геделон. Мы думали, что это просто пустой дом": истории украинских беженцев, которых приютили во французских замках

10 апреля, 2022 воскресенье
13:47
беженцы из Украины

Замок Геделон и Сен-Фаржо стали приютом для более чем 30 беженцев, которые спасались от войны в Украине

Об этом пишет Business Insider.

Замок Геделон расположен вблизи города Треньи во Франции. Здание представляет собой копию замка XIII века. В замке поселили семью Виняр из Украины.

"Мы смотрим новости, плачем, смотрим новости, плачем. Но атмосфера в Геделоне немного успокаивает. Это противоположность тому, что слышат друзья дома. Дети находятся в подземных укрытиях", - сказала Кристи.

Кристи и ее муж Макс Виняр руководили агентством в Киеве. Они возвращались из отпуска в Дубае со своими дочерьми Эммой, три года, и Неей, один год, утром 24 февраля, когда их самолет внезапно перенаправили в Молдову.

"Мы не знали, что происходит", - сказала Кристи.



Через несколько часов они узнали, что президент России отдал приказ о вторжении в Украину. Не имея ничего, кроме чемоданов с футболками и шортами, Кристи и Макс поняли, что они не смогут вернуться домой в ближайшее время.

"Раньше "беженцы" были для нас только словом, а теперь мы - беженцы. Когда ты смотришь Афганистан и Сирию по телевизору, это другой мир, но ты не ожидаешь, что это произойдет с тобой" - сказала Кристи.

В течение недели семья перемещалась между тремя странами, они были в Молдове, Румынии и Франции. В Париже они встретились с персоналом замка Геделон и им предложили убежище в замке.

"Мы не знали, что такое Геделон. Мы просто думали, что это пустой дом. Но когда мы приехали, мы были в восторге", - сказала Кристи.

Она пошутила, что ее дочь Эмма чувствует себя так, словно она диснеевская принцесса. Семья жила в замке около двух недель. Работники помогли им найти дом в небольшом городе в 30 милях.



Других украинских беженцев приютили в замке Сен-Фаржо — в 15 минутах от Геделеона. Сен-Фаржо построен в 1453 году. С этого времени в нем проживали епископы, богатые купцы, аристократия и французские королевские особы. Семья Гийо, также владеющая Геделоном, приобрела его в 1977 году, и с тех пор он функционирует как туристическая достопримечательность.

Первыми прибывшими туда была семья Андриуса Сидлаускаса, проживающего в Великобритании. Они сопровождали его свекровь и племянников, которые выехали из Украины. Вскоре к ним присоединились Яков Волощук, его супруга Оксана и 15-летняя дочь Вероника. Обе семьи остались в замке, ожидая получения семейных виз в Великобританию.

"Когда мы туда пришли, холодильник был полностью заполнен, и у меня отвисла челюсть. В нашем распоряжении были пицца, круассаны, багеты, бутылки вина", - сказал Андриус.

Яков Волощук рассказал, что он также исполнен благодарности за радушный прием: "Французы так хорошо относились к нам. Они поселили нас, дали нам жилье. Мишель и Эмилия Гийо — прекрасные люди".

В последующие дни семьи беженцев катались на лошадях, осматривали сельскохозяйственных животных и пели. Между семьями завязались дружеские отношения. Они уехали, получив визы в Великобританию, а другие семьи сразу заселились в замок.



Всего с начала войны в Украине в двух замках приютили 30 человек. Но организаторы хотят подчеркнуть, что это только временное убежище.

  • Напомним, 9 апреля министр финансов Франции Бруно ле Мэр выразил готовность запретить импорт российской нефти после удара оккупантов "Точкой-У" по вокзалу Краматорска.

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