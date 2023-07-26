Мы не знаем, какой увидим Украину после войны, – журналист Казарин

Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Эспрессо.

"Сначала нужно достичь победы, потому что мы на нее не обречены. Мы не знаем, победим ли в этой войне. Потому что между поражением и победой есть еще много промежуточных вариантов. И то, куда мы придем в конце концов, будет определяться тем, в какие именно сценарии нашего будущего страна будет инвестировать, граждане будут инвестировать.Если мы сейчас перестанем хоть что-то делать, то мы проигрываем.Если мы будем работать по полной, тогда у нас появляется шанс победить.Если мы будем как-то так или иначе вести себя, то будет что-то промежуточное. Поэтому когда мы говорим, что будет после войны, сценарии нашего будущего зависят от сценария окончания этой войны. Если кто-то и дальше будет сидеть на диване и ничего не будет делать, он укладывается в сценарий проигрыша, потом пусть не жалуется на это" – считает Казарин.

Журналист отметил, что никто не знает, какой будет наша страна после победы в войне.

"Мы не знаем, в каком виде увидим страну после окончания войны. У нас было развито сельское хозяйство на Юге, россияне взорвали Каховскую ГЭС и теперь у нас нет сельского хозяйства в этом регионе. Однако, возможно, после войны у нас будет развиваться животноводство на На юге. Но хочу подчеркнуть, что такие вопросы будет решать рынок, который у нас будет после войны и деоккупации всей нашей территории", - добавил он.