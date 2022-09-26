Мы не знаем, что известно врагу о наших военнопленных, поэтому советую родным аккуратно относиться к публичным сообщениям, - невеста пленного азовца
Невеста азовца Галина Клемпоуз считает, что конфиденциальность личных данных поможет облегчить пребывание украинских военных в российском плену
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Мы должны держать в информационном поле именно вопросы военнопленных украинцев, не считаю, что уместно публиковать все личные данные военнопленных, потому что это может навредить. Мы не знаем, что известно врагу о том или ином военном, поэтому советую родным аккуратно относиться к постам о своих близких. Я не желаю высвечивать ни имя, ни псевдо, ни информацию о своем родном человеке, потому что он не в безопасности, чтобы заявлять о нем на весь мир, и я считаю, что таким образом, возможно, как минимум подарю ему немного покоя в тех условиях и что его меньше будут трогать", - сказала Галина Клемпоуз.
Невеста пленника считает, что тема военнопленных украинцев должна постоянно быть в информационном поле.
"Информационно – 100% нужно поддерживать эту тему. Наше государство также очень многое для этого делает. Об этом стоит упомянуть, потому что по факту официальные представители нашей страны ведут переговоры и добиваются того, чтобы тот или иной защитник вернулся домой", - добавила она. .
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