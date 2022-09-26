Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы должны держать в информационном поле именно вопросы военнопленных украинцев, не считаю, что уместно публиковать все личные данные военнопленных, потому что это может навредить. Мы не знаем, что известно врагу о том или ином военном, поэтому советую родным аккуратно относиться к постам о своих близких. Я не желаю высвечивать ни имя, ни псевдо, ни информацию о своем родном человеке, потому что он не в безопасности, чтобы заявлять о нем на весь мир, и я считаю, что таким образом, возможно, как минимум подарю ему немного покоя в тех условиях и что его меньше будут трогать", - сказала Галина Клемпоуз.

Невеста пленника считает, что тема военнопленных украинцев должна постоянно быть в информационном поле.

"Информационно – 100% нужно поддерживать эту тему. Наше государство также очень многое для этого делает. Об этом стоит упомянуть, потому что по факту официальные представители нашей страны ведут переговоры и добиваются того, чтобы тот или иной защитник вернулся домой", - добавила она. .

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.

СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только о пяти.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.

Жена пленника Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

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