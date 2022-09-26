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Главная война с Россией Мы не знаем, что известно врагу о наших военнопленных, поэтому советую родным аккуратно относиться к публичным сообщениям, - невеста пленного азовца
Эксклюзив

Мы не знаем, что известно врагу о наших военнопленных, поэтому советую родным аккуратно относиться к публичным сообщениям, - невеста пленного азовца

26 сентября, 2022 понедельник
18:19
война с Россией

Невеста азовца Галина Клемпоуз считает, что конфиденциальность личных данных поможет облегчить пребывание украинских военных в российском плену

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы должны держать в информационном поле именно вопросы военнопленных украинцев, не считаю, что уместно публиковать все личные данные военнопленных, потому что это может навредить. Мы не знаем, что известно врагу о том или ином военном, поэтому советую родным аккуратно относиться к постам о своих близких. Я не желаю высвечивать ни имя, ни псевдо, ни информацию о своем родном человеке, потому что он не в безопасности, чтобы заявлять о нем на весь мир, и я считаю, что таким образом, возможно, как минимум подарю ему немного покоя в тех условиях и что его меньше будут трогать", - сказала Галина Клемпоуз.

Невеста пленника считает, что тема военнопленных украинцев должна постоянно быть в информационном поле.

"Информационно – 100% нужно поддерживать эту тему. Наше государство также очень многое для этого делает. Об этом стоит упомянуть, потому что по факту официальные представители нашей страны ведут переговоры и добиваются того, чтобы тот или иной защитник вернулся домой", - добавила она. .

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
  • Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.
  • СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.
  • 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только о пяти.
  • Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.
  • Жена пленника Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

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Украина
Россия
пленние
обмен пленными
Азовсталь
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2022, понедельник
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