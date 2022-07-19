English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика "Мы не ждем, что он вернется": Еврокомиссия предполагает, что Россия не возобновит работу Северного потока - 1

"Мы не ждем, что он вернется": Еврокомиссия предполагает, что Россия не возобновит работу Северного потока - 1

19 июля, 2022 вторник
16:18
Экономика

Европейская комиссия не ожидает, что Россия возобновит работу газопровода "Северный поток-1" после технических работ, которые по графику должны завершиться 21 июля

Об этом заявил еврокомиссар из бюджета Йоханнес Хан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg .

"Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем, исходя из того, что он не вернется к работе. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры", - сказал Хан.

Россия планирует возобновить поток газопровода Nord Stream 21 июля после планового ремонта. Тем не менее, от Брюсселя до Берлина растет опасение, что работа может не возобновиться, особенно после того, как Россия сократила потоки в прошлом месяце, ссылаясь на задержки из-за санкций. К тому же Москва и Газпром не дали никаких гарантий того, что поставки будут возобновлены 21 июля.

Прекращение поставок российского газа в ЕС может иметь катастрофические последствия для промышленности и страны вовсю пытаются найти альтернативные поставки. Германия особенно зависит от российского газа, и уже сокращение поставок побудило крупное коммунальное предприятие Uniper SE просить правительство о помощи.

Комиссия, исполнительный орган ЕС, обнародует в среду план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального отключения Москвой. Она рассматривает набор рекомендаций для государств-членов, включая добровольное сокращение использования отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры. Комиссия также может потребовать права принудительно сокращать потребление, если это потребуется позже.

  • Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.
  • 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1".
  • 10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".
  • 14 июня компания объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" вссего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.
  • Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение из-за "Северного потока - 1".
  • 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода
  • 18 июля Газпром объявил форс-мажор по поставке части газа в Европу из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от него не зависят. Это не смотря на то, что Канада вернула Германии введенную под санкции турбину "Северного потока", которую в России называли главным препятствием в возобновлении работы газопровода.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Россия
Читайте также:
18 июля, 2022 понедельник
"Охота" на ПВО NASAMS, которую объявили россияне, – одна из самых сложных задач, которую можно поставить, – главный редактор Defense Express Катков
Російський винищувач Су 34 М
19 июля, 2022 вторник
ПВО РФ стреляло по ракетам HIMARS, а сбило флагмана своей же авиации, - российские СМИ
Південмаш
16 июля, 2022 суббота
Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.06
    Покупка 36.06
    Продажа 37.05
  • EUR
    Покупка 36.17
    Продажа 37.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 июля
17:05
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Кремль хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы приближаемся к перелому в ходе боевых действий, - Роман Бессмертный
16:48
Путин отправился в Тегеран, где встретится с президентами Ирана и Турции
16:23
Газпром
Газпром подписал с Ираном соглашение об энергетическом сотрудничестве
16:12
Во время оккупации Чернобыльской зоны Россия совершила ядерный терроризм, - СБУ
16:10
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
15:57
В Польшу специальным медицинским поездом вывезли на лечение 32 раненых украинских военных
15:26
Эксклюзив
Иван Баканов
Увольнение Баканова будет иметь правовые последствия, возможно, откроют дело, - военный эксперт Ступак
15:14
Эксклюзив
Увеличение систем HIMARS позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению на всех фронтах, - командир батальона "Свобода" Кузик
15:10
В Канаде начали сбор на "байрактар" для ВСУ: подарить беспилотник планируют ко Дню Независимости Украины
14:58
СБУ
Зеленский сменил начальников управлений СБУ в 6 областях
14:45
Оккупанты обстреляли Славянск: ранены мирные жители, под завалами зданий остаются люди
14:27
Ярослав Железняк
Рада создала ВСК, которая будет контролировать использование международной военной помощи
14:19
Около тысячи российских военных двинулись в направлении Запорожья из Донбасса, – советник мэра Мариуполя
13:56
ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
13:48
Россияне ударили по центру Краматорска, пылают многоэтажки, погиб по меньшей мере один человек
13:47
Правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев
13:34
Эксклюзив
Путин ненавидит Зеленского. Он не воспринимает харизматичных людей, - экс-депутат госдумы Пономарев
13:14
жара
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину из Европы надвигается жара
13:03
Ирина Венедиктова
Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора
12:54
Эксклюзив
путин
Путин стимулирует конкуренцию в кремле, потому что тогда невозможен мятеж, - экс-депутат госдумы Пономарев
12:48
Албания и Северная Македония открыли переговоры о вступлении в ЕС
12:43
Обновлено
Ирина Венедиктова
Комитет Рады со второй попытки собрался для рассмотрения вопроса об увольнении Венедиктовой
12:34
Рада назначила Оксану Жолнович новой главой Минсоцполитики
12:29
Состоялся очередной обмен телами погибших военных: Украина вернула останки еще 45 защитников
12:26
В Харьковской области СБУ ликвидировала подпольную криптоферму
12:18
Ивана Баканова уволили с должности главы СБУ
11:57
Эксклюзив
Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж
11:51
Эксклюзив
Выдача российских паспортов на оккупированных территориях ничтожна, - нардеп Янченко
11:49
Россия содержит 8 носителей ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях
11:41
Рано или поздно Украина атакует флот РФ в Крыму и Черном море, - замминистра обороны Гаврилов
11:29
Оккупанты в Луганской области пытались штурмовать в четырех направлениях. Наступление не удалось
11:26
Специализированную антикоррупционную прокуратуру возглавит Александр Клименко – комиссия определила победителя конкурса
11:14
Виталий Портников
Оккупация это всегда ложь
11:09
HIMARS
Удивим россиян на поле боя: Маркарова о ракетах, способных бить на 300 км
11:00
Анонс
Непокоренный Мариуполь: как живет оккупированный город
10:44
Дмитрий Гордон
В России объявили в розыск Дмитрия Гордона
10:33
Инфографика
доллар
Курс валют 18 июля: евро подорожал
10:29
Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до 25
10:27
Эксклюзив
Иранские беспилотники для России не изменят ситуацию на поле боя в Украине, - Згурец
10:20
Экс-министр транспорта Червоненко стал подполковником
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV