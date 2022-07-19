Об этом заявил еврокомиссар из бюджета Йоханнес Хан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg .

"Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем, исходя из того, что он не вернется к работе. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры", - сказал Хан.

Россия планирует возобновить поток газопровода Nord Stream 21 июля после планового ремонта. Тем не менее, от Брюсселя до Берлина растет опасение, что работа может не возобновиться, особенно после того, как Россия сократила потоки в прошлом месяце, ссылаясь на задержки из-за санкций. К тому же Москва и Газпром не дали никаких гарантий того, что поставки будут возобновлены 21 июля.

Прекращение поставок российского газа в ЕС может иметь катастрофические последствия для промышленности и страны вовсю пытаются найти альтернативные поставки. Германия особенно зависит от российского газа, и уже сокращение поставок побудило крупное коммунальное предприятие Uniper SE просить правительство о помощи.

Комиссия, исполнительный орган ЕС, обнародует в среду план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального отключения Москвой. Она рассматривает набор рекомендаций для государств-членов, включая добровольное сокращение использования отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры. Комиссия также может потребовать права принудительно сокращать потребление, если это потребуется позже.

Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1".

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".

14 июня компания объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" вссего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.

Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение из-за "Северного потока - 1".

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

18 июля Газпром объявил форс-мажор по поставке части газа в Европу из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от него не зависят. Это не смотря на то, что Канада вернула Германии введенную под санкции турбину "Северного потока", которую в России называли главным препятствием в возобновлении работы газопровода.

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