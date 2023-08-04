Мы и война. Причины и последствия. Это такой эффект бабочки, когда наши действия или бездействие приводят к тем или иным событиям во времени и пространстве.

Кто виноват в войне? Безусловно, агрессор. Но беда приходит не только тогда, когда ее кто-то инициирует, но и тогда, когда жертва не может, не хочет, не умеет, не способна видеть роковую угрозу, когда жертва допускает ошибки. Мы не умели видеть, не хотели осознать, не желали действовать на опережение. Мы были легкомысленны, наша ненависть была недостаточна, или отсутствовала.

Корректно ли это называть "заслужили"? Не совсем. Если ученик отдает себе отчет, что невыученный урок приведет к плохой оценке, но все равно не учит урок – он получает заслуженно плохую оценку. Знал последствия, была опция их избежать, не приложил усилия – имеешь заслуженный минус.

Знали ли последствия широкие массы? Вполне нет. Ибо не осознавали угроз. Почему? Ибо не могли правильно оценить реальность – кто когда этому учил? Мы постколониальная нация, существовавшая без государства сотни лет с небольшими паузами. Сознание наших элит и широких масс расстреливалось, перекупалось, обольщалось, выжималось наружу, запугивалось. Мы травмированы оккупацией, которую до сих пор не все готовы признать.

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Как выработать рефлексы защиты в национальных масштабах?

Должны ли мы были учить уроки, делать выводы, осознавать причины-последствия события, решений, явлений? Должны. Вдоволь. Только осознание "нужно учиться" – признак взросления, а мы были психологически маленькими, в постимперской спячке и под постоянной колониальной токсикацией – желание взрослеть и умнеть целенаправленно подавлялось.

Мы не понимали, что теряется время.

Неоднократно разные уважаемые люди говорили – мы подростковое общество, мы еще не созрели до системных взрослых поступков. Мы руководствовались и руководствуемся в своем выборе эмоциями, а не холодной причинно-следственной связью. Парадокс – эта эмоциональность помогала поднимать не одну революцию, но она приводила к тому, что мы не могли правильно использовать достижения революций.

Разве у нас не было достижений? Были.

Были ли шансы провести 30+ лет результативнее? Конечно.

Следует ли считать, что мы не использовали много возможностей и шансов? Конечно.

То есть мы виноваты в последствиях?

Давайте мы будем употреблять слово "ответственные за". Это по-взрослому – мы ответственны за наши успехи и провалы, за последствия своих действий и бездействия; мы ответственны за свой выбор или нежелание его делать; мы ответственны за науку и опыт или их отсутствие.

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Если мы скрываемся от ответственности или перекладываем ее на кого-то – "не наша вина" – это признак нашей "подростковости", общественной незрелости. Если мы спорим "заслужили" или "не заслужили", чтобы лучше осмыслить причинно-следственные связи — значит, взрослеем. Если спорим, чтобы найти виновного, – не взрослеем.

Нам больно. От этой боли можно прятаться, а можно признать – упали, болит, кровит – как станем ловчее, будет лучше.

Мы не заслужили войну, мы обрекли себя на нее. Но вместо того, чтобы ссориться за слова, может лучше признаться — это наш опыт. Он такой, какой есть. Разный. На самом деле – неоценимый. Можно его игнорировать, упрекать себя за "вчера", а можно использовать.

Может, уже время? Это было бы ответственно.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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