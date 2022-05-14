"Мы не закрываем дверь": советник Эрдогана объяснил позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии
Турция не закрыла двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Об этом заявил спикер и главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин в интервью Reuters, передает ЕН .
"Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции", - сказал Калин.
Калин сказал, что Рабочая партия Курдистана, признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС, занималась сбором средств и вербовкой и ее присутствие "сильно, открыто и признано" в Швеции.
"То, что нужно сделать, понятно: они должны прекратить разрешать представителям, организациям, отдельным лицам и другим формам присутствия существовать в этих странах. Членство в НАТО – это всегда процесс. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников, а также шведских властей. Конечно, мы хотим провести дискуссию, переговоры со шведскими коллегами", - добавил он.
На вопрос, не рискует ли Турция вести себч слишком резко, когда финское и шведское общественное мнение одобряет членство в НАТО, он сказал: "Сто процентов нашего населения очень недовольны присутствием РПК и FETO (гюленистов) в Европе".
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