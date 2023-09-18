Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве, - Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война не завершится победным парадом ВСУ в Москве, но и РФ не должна надеяться на такое событие в Киеве
Об этом он сказал в интервью The Economist.
Отмечается, что Буданов не надеется, что Россия когда-нибудь сдастся без воли.
По его словам, война была постоянной для России на протяжении всей ее истории. Так что не может быть ни одного разговора о прекращении огня или мире без установления украинскими военными собственных фактов на местах.
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не следует надеяться провести его в Киеве", - подчеркнул руководитель ГУР МОУ.
- Российский президент Владимир Путин, совершив полномасштабное наступление, планировал захватить Украину за три дня. После чего он должен был провести большой парад в центре Киева. Однако единственный "парад", который мог увидеть российский диктатор, это уничтоженная российская техника на Крещатике. На центральной улице столицы Украины ко Дню Независимости уже второй раз установили сожженные танки, бронемашины, остатки ракет РФ.
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