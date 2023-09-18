Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве, - Буданов

Об этом он сказал в интервью The Economist.

Отмечается, что Буданов не надеется, что Россия когда-нибудь сдастся без воли.

По его словам, война была постоянной для России на протяжении всей ее истории. Так что не может быть ни одного разговора о прекращении огня или мире без установления украинскими военными собственных фактов на местах.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не следует надеяться провести его в Киеве", - подчеркнул руководитель ГУР МОУ.