Мы не выбирали войну, однако нам хватит сил одолеть врага, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских защитников и защитниц, а также их родных с Новым годом и заверил, что у Украины хватит сил одолеть врага
Поздравление он обнародовал в своем telegram .
"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", – подчеркнул Залужный.
В частности, он также отметил, что в борьбе рождается Нация и Победа Украины станет началом расцвета нашего государства и концом для России.
- 30 декабря президент Владимир Зеленский заявил , что в 2023 году Противовоздушная оборона Украины станет еще более результативной и может превратиться в "гарантию безопасности для всего континента".
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