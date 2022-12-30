Мы не выбирали войну, однако нам хватит сил одолеть врага, - Залужный

Поздравление он обнародовал в своем telegram .

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", – подчеркнул Залужный.

В частности, он также отметил, что в борьбе рождается Нация и Победа Украины станет началом расцвета нашего государства и концом для России.

30 декабря президент Владимир Зеленский заявил , что в 2023 году Противовоздушная оборона Украины станет еще более результативной и может превратиться в "гарантию безопасности для всего континента".

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