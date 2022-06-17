Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



Сообщается, что глава мид РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Россия действительно не развязывала полномасштабную войну на украинских территориях.



"Мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он совершает преступление, втягивая Украину в НАТО", - сообщил Лавров.



Кроме того, во время проведения Петербургского международного экономического форума представитель Путина Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставкой зерна и удобрений вроде бы является результатом исключительно ошибок стран запада Европы.



"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые совершали западные страны", - считает Песков.



Также в минобороны РФ заявили следующее: "С 2015 года было зафиксировано многочисленное заражение среди жителей [оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей] – именно в этом году началось масштабное финансирование Пентагоном украинских проектов".



Кремль утверждает, что в 2016 году заболеваемость туляремией в этих областях "возросла по сравнению с 2007 годом в 9,5 раз".

В Москве прокомментировали визит европейских лидеров в Украину и выразили надежду, что лидеры стран ЕС заставят Зеленского "взглянуть реально на положение дел".

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