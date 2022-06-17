"Мы не вторгались в Украину" от Лаврова и ситуация с продовольственной безопасностью - "ошибка" Запада: новая подборка манипуляций и фейков кремля
Страна-агрессор продолжает распространять фейки и манипуляции. Обвиняют Запад в продовольственном кризисе и заявляют, что не нападали на Украину
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Сообщается, что глава мид РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Россия действительно не развязывала полномасштабную войну на украинских территориях.
"Мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он совершает преступление, втягивая Украину в НАТО", - сообщил Лавров.
Кроме того, во время проведения Петербургского международного экономического форума представитель Путина Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставкой зерна и удобрений вроде бы является результатом исключительно ошибок стран запада Европы.
"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые совершали западные страны", - считает Песков.
Также в минобороны РФ заявили следующее: "С 2015 года было зафиксировано многочисленное заражение среди жителей [оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей] – именно в этом году началось масштабное финансирование Пентагоном украинских проектов".
Кремль утверждает, что в 2016 году заболеваемость туляремией в этих областях "возросла по сравнению с 2007 годом в 9,5 раз".
- В Москве прокомментировали визит европейских лидеров в Украину и выразили надежду, что лидеры стран ЕС заставят Зеленского "взглянуть реально на положение дел".
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