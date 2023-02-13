Мы не вступим в ЕС, если у нас будут признаки авторитарного централизованного государства, - политолог Голобуцкий
Мы не вступим в ЕС, если у нас будут признаки авторитарного централизованного государства, - политолог Голобуцкий
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В Украине политическая жизнь абсолютно мертва. У нас вся политика происходит в стенах Офиса президента, а парламент просто является местом для голосования. Однако, если у власти есть такие механизмы и поддержка более 90% граждан, им ничего не мешает централизовать государство", - пояснил Голобуцкий.
Политолог подчеркнул, что украинскому обществу следует внимательнее следить за действиями власти
"Если на центральном уровне будут коррупционные и кадровые проблемы, то западные партнеры могут на это указать. На региональном же уровне, в том числе в таких ситуациях как с Атрошенко, никто не будет обращать внимания. Разве что солидарность других мэров городов и понимание того, что мы точно не вступим в ЕС централизованным государством с признаками авторитаризма", – добавил он.
- 3 февраля впервые в совместном заявлении саммита Украина-ЕС зафиксированы намерения Киева начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать это как можно быстрее
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