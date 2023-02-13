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Главная война с Россией Мы не вступим в ЕС, если у нас будут признаки авторитарного централизованного государства, - политолог Голобуцкий
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Мы не вступим в ЕС, если у нас будут признаки авторитарного централизованного государства, - политолог Голобуцкий

13 февраля, 2023 понедельник
21:56
война с Россией

Мы не вступим в ЕС, если у нас будут признаки авторитарного централизованного государства, - политолог Голобуцкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В Украине политическая жизнь абсолютно мертва. У нас вся политика происходит в стенах Офиса президента, а парламент просто является местом для голосования. Однако, если у власти есть такие механизмы и поддержка более 90% граждан, им ничего не мешает централизовать государство", - пояснил Голобуцкий.

Политолог подчеркнул, что украинскому обществу следует внимательнее следить за действиями власти

"Если на центральном уровне будут коррупционные и кадровые проблемы, то западные партнеры могут на это указать. На региональном же уровне, в том числе в таких ситуациях как с Атрошенко, никто не будет обращать внимания. Разве что солидарность других мэров городов и понимание того, что мы точно не вступим в ЕС централизованным государством с признаками авторитаризма", – добавил он.

Украина
ЕС
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