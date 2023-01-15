Мы не верим никому. Если, конечно, они не говорят, что нам нравится
Какая польза от этих ваших сомнений, сплошное разочарование, вы что, считаете себя самыми умными
Мы все взрослые, патриотические люди с критическим мышлением.
Мы не верим коммунистам.
Мы не верим россиянам. Особенно российским журналистам и спецслужбам.
Мы не верим тем, кого ловили на лжи, и тем, чьи прогнозы не сбываются.
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Какая польза от этих ваших сомнений, сплошное разочарование, вы что, считаете себя самыми умными, а?
Мы не верим бездоказательным утверждениям, претендующим на научность.
Мы не верим людям с фальшивыми дипломами и специальностями.
Мы не верим сомнительным биографиям и откровенной мюнгхаузенщине в них.
Если, конечно, они не говорят то, что нам нравится, и мы не привыкли их из-за этого слушать. И вообще, чего вы прицепились, где ваши доказательства, что это неправда, и какая польза от этих ваших сомнений, сплошное разочарование, вы что, считаете себя самыми умными, а?
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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