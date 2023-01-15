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OPINION

Мы не верим никому. Если, конечно, они не говорят, что нам нравится

Виктор Трегубов
15 января, 2023 воскресенье
14:09
Мнение

Какая польза от этих ваших сомнений, сплошное разочарование, вы что, считаете себя самыми умными

Мы все взрослые, патриотические люди с критическим мышлением.

Мы не верим коммунистам.

Мы не верим россиянам. Особенно российским журналистам и спецслужбам.

Мы не верим тем, кого ловили на лжи, и тем, чьи прогнозы не сбываются.

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Какая польза от этих ваших сомнений, сплошное разочарование, вы что, считаете себя самыми умными, а?

Мы не верим бездоказательным утверждениям, претендующим на научность.

Мы не верим людям с фальшивыми дипломами и специальностями.

Мы не верим сомнительным биографиям и откровенной мюнгхаузенщине в них.

Если, конечно, они не говорят то, что нам нравится, и мы не привыкли их из-за этого слушать. И вообще, чего вы прицепились, где ваши доказательства, что это неправда, и какая польза от этих ваших сомнений, сплошное разочарование, вы что, считаете себя самыми умными, а?

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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