Мы не верим ни в какие красивые словесные конструкции: ни о мирных договоренностях, ни об отводе войск, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Сейчас переломный момент, когда нужно говорить только о самом важном. Переговоры продолжаются, но пока это только слова – без конкретики. Есть и другие слова, якобы отвод российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности кафиров на этих направлениях. Но мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания. Последствия работы наших защитников", – заявил президент.

Но видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе и мы к этому мы готовы.

"Мы никому не верим ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное. Мы ничего не отдадим и будем бороться за каждый метр нашей земли за каждого нашего человека. В такой ситуации, в которой находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время. Если кто делает вид, что может поучать наши ВСУ, как воевать и как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя", - добавил Владимир Зеленский.

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