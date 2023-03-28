"Мы не увидели характера, заряженности и самоотдачи": Федецкий о матче против Англии
Сборники Украины в матче с Англией должны были стать футбольными хулиганами, зато они играли без эмоций и положительной злости.
Об этом рассказал легендарный футболист, эксигрейщик сборной Украины Артем Федецкий в специальной программе "Футбольный формат" на канале Эспрессо.TV.
"Мы надеялись на ничью. Победа для нас это была на уровне фантастики. Так играть против Англии. Конечно, не хочется критиковать наших ребят, но нужно быть более агрессивным, особенно в отборе мяча. Такое впечатление, что в матче с нами, Англия провела тренировки с повышенной ответственностью.Так выглядела со стороны.К сожалению», - сказал Федецкий.
Он также отметил, что сборная Украины выглядела уставшей, чем соперники.
"Такое впечатление, что мы играли против Италии в Риме. Всю ночь мы ехали на автобусе, стояли на границах, два часа спали и приехали на матч. Хотя мы должны понимать, что игра с Англией была для наших защитников. Они в окопах сидят, следят.У нас игра была без эмоций, злобы.Ребята, вы должны быть на поле футбольными хулиганами.Обвинять Ротаня (и.о. главного тренера – ред.), что он что-то неправильно сделал, то самое последнее.Должен быть характер, заряженность на матч, и самоотдача.К сожалению мы этого не увидели.Единственный положительный момент в сборной, когда на стадионе болельщики кричали слово ВСУ.Болельщики пытались напомнить футболистам для кого этот матч, и для кого они играют. тренерский штаб должен навести порядок, и ребята в следующей игре должны быть мужиками. А эта игра уже история. Нужно забывать, делать анализ и двигаться дальше. В следующей игре должны быть сделаны выводы и должна быть мотивация", - добавил Федецкий.
- Напомним, в воскресенье, 26 марта, в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Украины уступила в Лондоне Англию со счетом 2:0.
- Экстренер сборной Украины Мирон Маркевич также подверг критике сборную после поражения от Англии, подчеркнув, что в действиях наших ребят чувствовалась "обреченность и никакой борьбы".
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