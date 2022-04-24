Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не победит, - глава МИД Британии

Об этом она написала в Twitter.



"Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина с Украиной. Россия совершала ужасные злодеяния, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не терпит неудачу и Украина не победит", - отметила Трасс .

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна продолжит поддержку Украины , защищаемую от нападения РФ.