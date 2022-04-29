"Мы не участвуем в безответственной риторике по ядерному оружию", - посол США в России

Об этом Джон Салливан сказал в интервью CNN .



"Отношения США и России были плохими, когда я прибыл сюда в январе 2020 года, и с тех пор они только ухудшились, пошли вниз", - сказал он.



Относительно российской войны в Украине Салливан предположил, что покончить с жестоким конфликтом имеет один человек — президент России Владимир Путин. "Эта война началась с решения президента Путина; эта война закончится решением президента", - сказал он, добавив, что Соединенные Штаты "сделают все возможное, чтобы убедить мир и Путина, что это решение является стратегическим поражением для него и его правительства".

Посол США заявил, что риторика о том, что Россия потенциально прибегнет к ядерному оружию недавно обострилась "крайне безответственно", но отметил, что она "не нова". Он напомнил, что в прошлых контактах с российским правительством по вопросам, связанным с Украиной, дискуссия началась в обычном режиме, а затем "закручивалась" к предупреждениям о ядерном противостоянии, если США и НАТО будут продолжать поддерживать Украину.

"Мы не участвуем в безответственной риторике по поводу ядерного оружия", - сказал Салливан.

28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины.

Байден пообещал поддержать Европу в противостоянии газовому шантажу России и призвал переходить на "чистую" энергетику.

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