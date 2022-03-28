Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом, - Кулеба о переговорах с РФ об окончании войны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил позицию украинской делегации на переговорах
Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Президент поставил очень четкие директивы перед нашей делегацией. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом", – заявил Кулеба.
Он добавил, что у них есть доводы для разговора с россиянами.
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"Здесь наша позиция железобетонна, подкреплена и международным правом, и ВСУ, и санкциями, и оружием, которое было передано нам, чтобы сдерживать агрессора", - сказал Кулеба.
- Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией начнется 29 марта в Турции.
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