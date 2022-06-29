Мы не сталкивались с такими масштабами идентификации тел, – Елена Толкачева

Елена Толкачева рассказала об этом в программе "Война и волонтеры" журналистки "Еспресо.Запад" .

"Мы никогда не сталкивались с такими масштабами, – отметила Елена Толкачева. – Во-первых, в нашем подразделении так сложилось, что сразу после гибели была возможность забрать погибших с поля боя и они были полностью узнаваемы. Был один пропавший без вести еще в 2014 году под Иловайском, которого потом "Эвакуация 200" нашла. Его захоронения обнаружили на неподконтрольной территории. Мы его узнали по личным вещам. Сейчас это абсолютно новое дело. Я знаю, что многие погибшие в Иловайске сталкивались с такими случаями, когда людей удавалось. узнать только через ДНК. Но в нашем подразделении впервые имеем такой опыт".

Напомним, Елена Толкачева рассказала о длительном процессе возвращения тел погибших защитников, а также о том, что их часто привозят в ужасном состоянии, а в одном пакете могут находиться останки нескольких человек.

28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали.

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