Зеленский о заявке на вступление в ЕС: мы сражаемся за свободу и равенство на континенте и хотим от партнеров реальных решений
"Мы не стали рабами и никогда не станем": Зеленский поблагодарил защитников Украины за стойкость
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто уже 15-й день защищает страну от российских оккупантов
Об этом говорилось в видеообращении президента.
"Украинцы, наши защитники и защитницы, мы все обороняем наше государство уже 15-й день. Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях благодаря нашим военным, нашим нацгвардейцам, пограничникам, терробороновцам и всем, кто присоединился к обороне государства. Мы не стали рабами и никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства также добавил, что гордость за Вооруженные силы Украины просто безгранична.
- Напомним, Зеленский предупредил российских пропагандистов, что они также будут отвечать за свои действия, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы.
- Он также заявил, что гуманитарная катастрофа в Украине – это часть плана России . Таким образом оккупанты хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из их рук.
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