"Мы не стали рабами и никогда не станем": Зеленский поблагодарил защитников Украины за стойкость

Об этом говорилось в видеообращении президента.

Напомним, Зеленский предупредил российских пропагандистов, что они также будут отвечать за свои действия, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы.

Он также заявил, что гуманитарная катастрофа в Украине – это часть плана России . Таким образом оккупанты хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из их рук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Украинцы, наши защитники и защитницы, мы все обороняем наше государство уже 15-й день. Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях благодаря нашим военным, нашим нацгвардейцам, пограничникам, терробороновцам и всем, кто присоединился к обороне государства. Мы не стали рабами и никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба", – подчеркнул Зеленский.Глава государства также добавил, что гордость за Вооруженные силы Украины просто безгранична.