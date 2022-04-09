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"Мы не сможем этого забыть", - Шольц назвал убийства в Буче военными преступлениями

9 апреля, 2022 суббота
16:12
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал убийства мирного населения в Буче военными преступлениями и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны

Об этом канцлер заявил на митинге в преддверии государственных выборов в северной земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает Reuters.

Шольц подчеркнул, что виновники убийств гражданского населения в Буче виновны в военных преступлениях и должны быть привлечены к ответственности.

"Это то, чего мы не можем забыть. Мы не можем не заметить, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не принимаем... те, кто это совершил, должны быть привлечены к ответственности", - заявил канцлер Германии.

Шольц добавил, что Германия продолжит снабжать Украину оборонным оружием, чтобы послать сигнал о том, что она стремится защищать суверенитет европейских государств.

"Европейские границы должны оставаться неприкосновенными", - подчеркнул он.

  • Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен четко сказала, что российские власти будут отвечать за военные преступления, совершенные на территории Украины. Немецкая разведка считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по устрашению мирного населения и подавлению сопротивления.
  • Президент США Джо Байден заявил, что признаки того, что людей в Буче и других регионах Украины изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела – это оскорбление всеобщей человечности мира.

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Германия
война с Россией
Буча
воєнні злочини Росії
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