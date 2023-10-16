"Мы не смогли предупредить вовремя": глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за нападение ХАМАСа
Глава общей службы безопасности (ШАБАК) Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за нападение ХАМАСа, поскольку, по его словам, служба не смогла предупредить атаку вовремя
Об этом пишет Haaretz .
"Несмотря на серию действий, которые мы предприняли, к сожалению в субботу мы не смогли обеспечить достаточное предупреждение, которое позволило бы помешать нападению. Поскольку я руководитель организации, ответственность за это лежит на мне", - говорилось в обращении Бара к сотрудникам службы.
Он также заявил, что "придет время для расследования, но сейчас идет война".
"Мы потеряли десять наших лучших людей, многие из нас получили ранения, а наши военнослужащие потеряли своих близких. Бесчисленные истории о храбрости", - говорится в заявлении.
Также, по словам Бара, с первого дня конфликта ШАБАК совместно с ЦАХАЛом создали специальную систему для выявления, идентификации и концентрации усилий по возвращению заложников и пропавших без вести.
"Мы находимся в войне, а не в битве. Победа в битве - это выигрыш и тишина, войны же заканчиваются решительным изменением ситуации", - добавил глава ШАБАКА.
Ранее ответственность за атаку ХАМАС на себя также взяли начальник штаба ЦАХАЛ, старший командующий ЦАХАЛ и председатель Совета национальной безопасности.
Война в Израиле
7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.
Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.
В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.
Утром 15 октября проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.
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