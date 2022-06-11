Мы не слышим от лидеров ЕС никакого аргумента, почему статус кандидата на членство нельзя предоставить Украине, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что ни у одного лидера стран Евросоюза нет аргументов того, почему Украине следует отказать в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС
Об этом он сказал во время телемарафона, передает Укринформ .
"Мы, кстати, не слышим ни одного аргумента от ни одного лидера о том, почему этот статус нельзя предоставить. Нет рациональных аргументов. Есть дискуссии, к сожалению, о времени и скорости принятия решения", - сказал Жовква.
По его словам, поскольку часто решение лидеры принимают, опираясь на позиции парламентов, Украина продолжит встречу с представителями парламентов, чтобы убедить их поддержать предоставление кандидатства.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .
- Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС , но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.
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