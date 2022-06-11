Мы не слышим от лидеров ЕС никакого аргумента, почему статус кандидата на членство нельзя предоставить Украине, - ОП

Об этом он сказал во время телемарафона, передает Укринформ .

"Мы, кстати, не слышим ни одного аргумента от ни одного лидера о том, почему этот статус нельзя предоставить. Нет рациональных аргументов. Есть дискуссии, к сожалению, о времени и скорости принятия решения", - сказал Жовква.

По его словам, поскольку часто решение лидеры принимают, опираясь на позиции парламентов, Украина продолжит встречу с представителями парламентов, чтобы убедить их поддержать предоставление кандидатства.