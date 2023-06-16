Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Мы не слышали ни сирен, ни взрывов": спикер президента ЮАР отрицал ракетную атаку на Киев во время визита

"Мы не слышали ни сирен, ни взрывов": спикер президента ЮАР отрицал ракетную атаку на Киев во время визита

16 июня, 2023 пятница
20:32
Мир

Представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья отрицал взрывы в Киеве во время визита делегации в Киев. Он заявил, что не было слышно ни сирены, ни взрывов

Об этом пишет южноафриканское издание news24.

Отмечается, что Магвенья опроверг сообщение агентства Reuters о серии взрывов, произошедших в Киеве, и поделился собственноручно снятым видеоматериалом города.

"Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снимал видео из отеля здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Очевидно, здесь какая-нибудь сознательная дезинформация распространяется. Люди идут как в обычный день. Как мы и ожидали, эта миссия не будет легкой, но некоторые препятствия очень тревожны, как отношение вас всех, а другие откровенно забавны, как этот так называемый взрыв", - отметил спикер.

Когда его спросили, отрицает ли он информацию Reuters, он сказал: "Из собственного опыта и опыта тех, с кем я путешествую, да, я отрицаю это. Посмотрите видео, которым я поделился. Мы все были удивлены, когда нас отвезли обратно в отель, и проезжал по улицам, где люди проводили свой день, как обычно. Это очень странно и, в известной степени, является умышленной дезинформацией", - ответил Магвенья.

Также в своем Twitter спикер написал , что видел только людей, которые неторопливо проводят свой день.

"И взрывов мы не слышали. Однако мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным", - написал Магвенья.

Обстрел Киева во время визита делегации ЮАР

Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине.

Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские оккупанты совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Утром, 16 июня, россияне атаковали столицу и Киевщину "калибрами" из акватории Черного моря и баллистическими ракетами и дронами.

Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters .

Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 баллистических ракет, 6 "калибров" и 2 БПЛА. В области в результате атаки повреждены частные дома и возникли пожары. Также пострадали семь человек.

По данным Reuters , во время атаки африканские лидеры пошли в киевскую гостиницу, чтобы укрыться в бомбоубежище.

Украина
Африка
Война с Россией
новости Киева
Мир про Украину
Читайте также:
окупанти
14 июня, 2023 среда
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
Угорщина
16 июня, 2023 пятница
"Россия манипулирует правительством": в Венгрии возник скандал из-за инициированного РПЦ освобождения украинских пленных
Дмитро Медведєв
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.89
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
21:08
Эксклюзив
Последствия катастрофы на Каховской ГЭС и ракеты на Киев, - репортаж дня
21:04
Северная Македония – Украина: стартовые составы команд на первый официальный матч Реброва
21:02
Эксклюзив
Путин верит во вранье своих военных об уничтоженных в Украине ЗРК Patriot, - дипломат Чалый
20:54
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина, одна женщина ранена
20:48
Live
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
20:47
Сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО
20:16
НАЗК впервые исключило компанию из перечня международных спонсоров войны
20:04
OPINION
Ад - это отсутствие других
20:02
Обзор
Вторую "Эвакуацию" или "Флеша": что посмотреть на выходных
20:00
Обзор
Победные новости 478-го дня войны: Германия передаст ВСУ ракеты для Patriot, а Байден поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре
19:50
Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета помощи
19:32
Обновлено
"Говорили о пути достижения мира без российского шантажа и обмана": Зеленский встретился с делегацией стран Африки
19:17
Обновлено
Россия обстреливает Херсонщину в течение дня: ранены 25 человек, двое погибли
19:14
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы перед матчем Северная Македония - Украина
19:05
Эксклюзив
Вопросов о назначении глав райсоветов в Киеве не возникало бы, если бы реформа децентрализации в столице была завершена, - депутат Киевсовета Васильчук
19:00
Обзор
Первый матч Реброва в сборной, Павелко в СИЗО и результаты стыковых поединков УПЛ: обзор новостей украинского спорта за неделю
18:59
В Великих Копанях Херсонской области оккупанты превратили спортзал школы в застенок, - Генштаб
18:56
Обновлено
На территории Херсонской области остаются подтопленными 28 населенных пунктов
18:54
Турция назначила нового посла в Украине
18:52
OPINION
Заявление об отстранении Залужного от должности имеет признаки государственной измены
18:12
США объявили о дополнительной гуманитарной помощи Украине на $205 млн
18:11
Буча
На бывших позициях россиян под Киевом детонируют оставленные снаряды
18:06
OPINION
Запретом УПЦ МП должно заняться государство
17:57
Путин заявил, что РФ доставила часть ядерных зарядов в Беларусь
17:50
На юге Украины в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования из-за подрыва Каховской ГЭС, - Ткаченко
17:49
OPINION
Съест ли Зеленский Кличко?
17:48
Антикоррупционный совет при Минобороны заявляет о медийном давлении на его представителей – привлекли Шария и Рабиновича
17:45
Байден поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ, – CNN
17:27
"На борту самолета были опасные грузы": МИД Польши о задержании делегации ЮАР в аэропорту Варшавы
17:24
Эксклюзив
Главная проблема на ЗАЭС возникнет в случае подрыва насосов, обеспечивающих охлаждение, - экс-министр ядерной безопасности Костенко
17:16
Северная Македония – Украина: букмекеры дали прогноз на первый официальный матч Реброва
17:11
В доме-музее Полины Райко в Олешках сохранилось до 40% фресок, большинство внутренних стен осыпалось
17:02
Шевченко высказался о перспективах Мудрыка в "Челси"
16:53
Эксклюзив
Главным вызовом для украинской ПВО остается найти самый дешевый способ сбивать "шахеды", - главред Defense Express Катков
16:47
Суд в Австрии отказал в экстрадиции в США Фирташа, дело пересмотрят
16:38
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
16:35
Jas 39 Gripen
Швеция будет учить украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen
16:21
Закупили некачественную амуницию для ВСУ более чем на 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и пособнику объявили подозрение
16:21
Путин вводит химические войска для провокации на заводе "Крымский титан", - партизаны
16:15
Эксклюзив
Это не первый "суд" над азовцами, защищавшими Мариуполь, другие были закрытые, - пресс-секретарь Ассоциации семей защитников о судилище в Ростове
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV