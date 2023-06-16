Об этом пишет южноафриканское издание news24.

Отмечается, что Магвенья опроверг сообщение агентства Reuters о серии взрывов, произошедших в Киеве, и поделился собственноручно снятым видеоматериалом города.

"Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снимал видео из отеля здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Очевидно, здесь какая-нибудь сознательная дезинформация распространяется. Люди идут как в обычный день. Как мы и ожидали, эта миссия не будет легкой, но некоторые препятствия очень тревожны, как отношение вас всех, а другие откровенно забавны, как этот так называемый взрыв", - отметил спикер.

Когда его спросили, отрицает ли он информацию Reuters, он сказал: "Из собственного опыта и опыта тех, с кем я путешествую, да, я отрицаю это. Посмотрите видео, которым я поделился. Мы все были удивлены, когда нас отвезли обратно в отель, и проезжал по улицам, где люди проводили свой день, как обычно. Это очень странно и, в известной степени, является умышленной дезинформацией", - ответил Магвенья.

Также в своем Twitter спикер написал , что видел только людей, которые неторопливо проводят свой день.

"И взрывов мы не слышали. Однако мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным", - написал Магвенья.

Обстрел Киева во время визита делегации ЮАР

Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине.

Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские оккупанты совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Утром, 16 июня, россияне атаковали столицу и Киевщину "калибрами" из акватории Черного моря и баллистическими ракетами и дронами.

Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters .

Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 баллистических ракет, 6 "калибров" и 2 БПЛА. В области в результате атаки повреждены частные дома и возникли пожары. Также пострадали семь человек.

По данным Reuters , во время атаки африканские лидеры пошли в киевскую гостиницу, чтобы укрыться в бомбоубежище.