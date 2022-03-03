"Мы не сдадим Одессу": обращение нового главы Одесчины
Новоназначенный глава областной военной администрации Одесчины полковник Максим Марченко заверил, что Одесса и область была, есть и будет под флагом Украины
"Уважаемые Одесситы! Я полковник Максим Марченко. Идет война с Россией. Одесчина готова дать отпор врагу. Мы не сдадим Одессу, уверяю вас, ВСУ и Одесская областная военная администрация делают все возможное и невозможное для нашей общей победы. Слава Украине!" – сказал новоназначенный глава областной военной администрации Одесчины на видео, которое опубликовал Телеграм-канал Труха, передает Еспресо.TV .
Предыдущий глава ОГА Одесчины Сергей Гриневский заверил, что своим опытом будет продолжать помогать обеспечивать работу критической инфраструктуры области, поставки медикаментов и всего необходимого, чтобы победа была за нами.
Добавим, что Максим Марченко – это боевой командир. Возглавлял 28-ю механизированную отдельную бригаду, расположенную на Одесчине.
- Напомним , ветеран российско-украинской войны Марченко возглавил Одесскую военную администрацию
- Бунт на корабле: морпехи РФ отказались высадиться на заминированный пляж Одессы
- Российский десант пытался высадиться в районе Коблево, в Одесской области, враг отступил с потерями
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное