"Уважаемые Одесситы! Я полковник Максим Марченко. Идет война с Россией. Одесчина готова дать отпор врагу. Мы не сдадим Одессу, уверяю вас, ВСУ и Одесская областная военная администрация делают все возможное и невозможное для нашей общей победы. Слава Украине!" – сказал новоназначенный глава областной военной администрации Одесчины на видео, которое опубликовал Телеграм-канал Труха, передает Еспресо.TV .



Предыдущий глава ОГА Одесчины Сергей Гриневский заверил, что своим опытом будет продолжать помогать обеспечивать работу критической инфраструктуры области, поставки медикаментов и всего необходимого, чтобы победа была за нами.

Добавим, что Максим Марченко – это боевой командир. Возглавлял 28-ю механизированную отдельную бригаду, расположенную на Одесчине.

Напомним , ветеран российско-украинской войны Марченко возглавил Одесскую военную администрацию

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