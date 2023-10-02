"Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась": Кулеба об отсутствии решения Конгресса о помощи Украине

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом встречи министров иностранных дел ЕС, пишет Европейская правда.

"Вопрос в том, есть ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случай или система. Я думаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами", - заявил Кулеба.

По его словам, на фоне потенциального шатдауна в Соединенных Штатах "решение было принято в том виде, в каком оно было".

"Но мы сейчас работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы оно не повторилось ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы не считаем, что поддержка США пошатнулась", – отметил украинский министр.

Как отметил глава МИД, в США понимают, что "на карту в Украине поставлено гораздо больше, чем просто Украина – речь идет о стабильности и предсказуемости мира". Кулеба уверен, что страны смогут найти "необходимые решения".