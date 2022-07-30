Видеообращение Владимира Зеленского появилось в официальном телеграмм-канале президента.

"Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей. Многие отказываются уехать, но это действительно нужно сделать, это решение все равно придется принимать. Поверьте мне", - сказал он.

По словам Зеленского, чем больше жителей выедут из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить.

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть. Все организуется, полное сопровождение, полная помощь. Нужно только решение от самих людей. Езжайте, мы поможем. Мы не Россия, для нас каждая жизнь имеет значение, поэтому мы будем использовать любое -какую возможность", - сказал Зеленский.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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