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"Мы не реагируем, мы действуем": миротворцы НАТО предостерегли от новых актов насилия в Косово

20 июня, 2023 вторник
05:37
Мир

Силы НАТО в Косово готовы к "любым ситуациям" и будут "действовать, а не реагировать", в случае, если в стране снова начнутся массовые акты насилия, как это было в конце мая

Об этом сообщает Reuters.

Командующий войсками НАТО в Косово Анджело Микеле Ристучча заявил, что миротворцы готовы столкнуться с любыми обстоятельствами.

"Именно поэтому мы получили дополнительные силы. Мы не реагируем, мы действуем", – заявил он.

Также Ристучча добавил, что ситуация остается очень напряженной, несмотря на то, что в последние дни наблюдается затишье. Он отметил, что для этого конфликта нет военного решения.

"Единственный способ разрешить эту ситуацию – это политическое решение, которое основывается на желании обеих сторон нормализовать свои отношения. Но сначала – деэскалация", - сказал Ристучча.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и помешать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте 2023 года отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.

14 июня стало известно, что Европейский Союз приостановил визиты высокого уровня и финансовую поддержку Косово из-за эскалации конфликта на севере страны, а 18 июня президент Сербии Александар Вучич заявил , что не видит смысла продолжать диалог с Косово.

Косово
НАТО
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