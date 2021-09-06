Мы не прячемся от встречи с Путиным, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия делает все возможное, чтобы встреча президента Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась
Об этом Кулеба заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Радио Свобода.
"Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас складывается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", - подчеркнул он.
Ранее 5 сентября в Кремле заявили, что, мол, со стороны Киева нет "взаимной политической воли" к улучшению отношений с Москвой. Как заявил пресс-секретарь Путина Песков, лидер РФ якобы готов встречаться с Зеленским.
Но при этом Песков подчеркнул, что подготовка такой встречи упирается в тему оккупированного Россией Крыма. Ведь, напомнил он, Кремлю говорят, что Зеленский хочет во время этой встречи обсуждать Крым.
- 5 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден посетит Украину .
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