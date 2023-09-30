"Мы не присягаем перед теми, кто хочет стать диктатором": генерал США Милли прокомментировал кандидатуру Трампа на пост президента США

Об этом сообщает The Guardian.

29 сентября Милли выступил на объединенной базе Майер Хендерсон-Холл после Байдена и Чарльза Кью Брауна, генерала военно-воздушных сил и нового председателя Объединенного комитета начальников штабов США, где сказал, что "вооруженные силы США не присягают племени и религии".

"Мы не присягаем королю, или королеве, или тирану, или диктатору, и мы не присягаем перед диктатором, который хочет стать им. Мы не даем присягу лицу. Мы присягаем Конституции, присягаем идее, каковой есть Америка, и мы готовы умереть, чтобы защитить ее", - заявил Милли.

Особенно напряженные отношения между Милли и Трампом сложились в 2020 году, в последний год президентства Трампа в США, тогда Милли и другие чиновники пытались остановить президента, который, как они считали, провоцировал конфронтацию с врагами, включая Китай и Иран.

28 сентября на мероприятии по сбору средств в Аризоне Джо Байден также осудил угрозу Трампа: "Вы недавно видели, где он призывал к убийству или к смертной казни для генерала Милли, одного из ведущих военных умов, которые мы имели в Америке за последние 20 лет , потому что Трамп не согласился, когда тот дал ему честный ответ? Подумайте об этом", – сказал Байден. Байден сказал, что "полярной звездой" генерала Милли есть Конституция и "идея Америки".