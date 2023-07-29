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"Мы не пришли просить какие-то дары": Президент ЮАР призвал Путина разблокировать Черное море и возобновить "зерновое соглашение"

29 июля, 2023 суббота
05:58
Война с Россией

На встрече лидеров стран Африки с Владимиром Путиным, посвященной войне в Украине, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом говорится в заявлении президента ЮАР, передает "Украинская правда".

"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина – ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", - отметил Рамафоса.

Президент ЮАР также заявил, что главы африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-нибудь "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", – сказал Рамафоса.

  • Напомним, Африканский Союз 28 июля призвал прекратить войну в Украине и немедленно возобновить соглашение при посредничестве ООН, которое позволяет Украине экспортировать миллионы тонн зерна.
  • Такие жесткие заявления африканских лидеров прозвучали , несмотря на то, что Путин уверял о готовности заменить украинское зерно и бесплатно поставлять его в страны Африки.
Владимир Путин
Африка
экспорт зерна
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