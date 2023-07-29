Об этом говорится в заявлении президента ЮАР, передает "Украинская правда".

"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина – ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", - отметил Рамафоса.

Президент ЮАР также заявил, что главы африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-нибудь "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", – сказал Рамафоса.