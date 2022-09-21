Мы не примем мир на условиях России: Шольц на Генассамблее ООН
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что если стремиться к реальному окончанию войны, нельзя принимать мир на условиях кремля
Об этом Шольц заявил в твиттере.
"Если мы хотим, чтобы война Путина закончилась - мы не можем быть безразличны к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мир, продиктованный Россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения", – подчеркнул он.
Отмечается, что Шольц начал речь с того, что отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве более сильного", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.
Подойдя к теме войны РФ против Украины, он назвал действия Путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.
Он назвал анонсированные псевдореферендумы РФ новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше Россия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".
Канцлер не сказал, какую реакцию предлагает в ответ на проведение Россией фейковых референдумов.
Он также подчеркнул, что правила международного порядка нужно постоянно адаптировать к реальности и призвал к реформе институтов ООН.
- 21 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страны, отказывающиеся встать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма .
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