Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать РФ из Украины, - посол США в ООН
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что государство будет предоставлять Украине оружие для защиты своей территориальной целостности.
Об этом она заявила на брифинге в ООН, пишет ЕП со ссылкой на CNN .
"Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать Россию с территории Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и территориальной целостности", - отметила Томас-Гринфилд.
- WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о предоставлении Украине ракетных систем дальнего радиуса действия.
- В то же время министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.
- В субботу, 28 мая, The New York Times сообщил , что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.
- Также ночью на 31 мая стало известно, что президент США не исключает поставки Украине РСЗО, но окончательное решение еще не принято, в том числе и относительно того, какие именно ракеты к ним будут предоставлены.
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