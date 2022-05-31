Об этом она заявила на брифинге в ООН, пишет ЕП со ссылкой на CNN .

"Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать Россию с территории Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и территориальной целостности", - отметила Томас-Гринфилд.

WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о предоставлении Украине ракетных систем дальнего радиуса действия.

В то же время министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.

В субботу, 28 мая, The New York Times сообщил , что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.

Также ночью на 31 мая стало известно, что президент США не исключает поставки Украине РСЗО, но окончательное решение еще не принято, в том числе и относительно того, какие именно ракеты к ним будут предоставлены.