Мы не позволим никому манипулировать тарифами, - Данилов назвал десять человек монополистов в энергетике

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Вопрос об угрозах нейтрализации в энергетической сфере. Это один из самых сложных вопросов, которые мы рассматривали. СНБО рассматривает опасные тенденции в этой сфере, видим признаки монополизации в этой сфере. Есть фамилии, которые не являются для кого-то новыми - это господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко, гражданин РФ Воеводин ", - сказал Данилов.



Он добавил, что они обладают распределительной сетью, которая сейчас является непосредственно их собственностью.



"Мы говорим о том, что в случае угрозы нацбезопасности, рассматривается вопрос ведения временных администраций. Мы не позволим никому манипулировать тарифами", - сказал Данилов.

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