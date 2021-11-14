"Мы не позволим диктатору шантажировать нас". Главы МВД стран Балтии жалуются на Лукашенко в Еврокомиссию
Министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо с целью привлечь внимание неправительственных организаций к ситуации на границе с Беларусью
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Копия письма адресована комиссару Европейской комиссии (ЕК) по внутренним делам Йлви Йоганссон, утверждается в заявлении Министерства внутренних дел Литвы.
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В письме министры подчеркнули, что переходящий в гуманитарный кризис кризис нелегальной миграции создается режимом Беларуси, который продолжает сознательно создавать условия для нелегальной миграции: упрощение визового режима с третьими странами и новые регулярные рейсы не только в Минск, но и в другие белорусские аэропорты , манипулирование событиями в Афганистане и вокруг него, через что открывается новый миграционный маршрут
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При этом Александр Лукашенко называется в этом документе "диктатором".
"Мы видим, что происходит на границе с Беларусью. Мигранты стали заложниками и используются в политических целях для давления на весь Европейский Союз. Мы не можем позволить диктатору шантажировать нас. Но в то же время необходимо предотвратить трагедию: люди, покинувшие страны происхождения, теперь могут погибнуть на границе с Беларусью с приближением холодов. Это недопустимо", - подтвердила министерша внутренних дел Литвы Агне Белотайте, на которую ссылается Delfi.lt .
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В письме министры выразили обеспокоенность тем, что ухудшение погодных условий создает дополнительные риски для собравшихся на границе мигрантов, пытающихся незаконно пересечь внешнюю границу ЕС.
Отмечается, что Литва, Латвия и Польша при необходимости оказывают срочную гуманитарную и медицинскую помощь.
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