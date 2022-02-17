Мы не пойдем на прямые переговоры с "Л/ДНР", они ничего не решают, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с так называемыми Л/ДНР, ведь они не решают политические вопросы и не являются субъектом как юридически, так и фактически
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Нет, не пойдем (на прямые переговоры с "Л/ДНР", - ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу... Вот это они решают", - сказал президент.
Зеленский отметил, что на контакт с оккупантами спецслужбы могут выйти в случае обмена заложниками, когда это согласуют на Нормандском формате.
"Это я понимаю и принимаю. Надо забрать людей - нет вопросов. Я понимаю, где эти люди находятся, кто их охраняет и у кого их нужно забрать. Здесь нет предубеждений. Но политические вопросы…" - добавил Зеленский.
Президент отметил, что Россия пытается выставить "Л/ДНР" субъектами, однако это невозможно, и это затягивание процесса.
"Россияне знают, что мы не хотим с ними ("Л/ДНР", - ред.) разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами - у нас же нет предубеждений в отношении вас", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, Зеленский заявил, что называние дат вероятного вторжения РФ в Украину, а также панические настроения вредят экономике государства.
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