Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим": Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы нового вторжения РФ

"Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим": Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы нового вторжения РФ

14 февраля, 2022 понедельник
20:04
Общество Зеленский

В понедельник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Донбасс и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы уверены в наших Вооруженных Силах, но и наши военные должны чувствовать нашу поддержку, сплоченность и единство", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что против Украины ведут войну на разных фронтах. Однако, по его словам, Украина достаточно сильна, чтобы ответить на все угрозы и понимает все вызовы и риски.

"Мы готовим четкие ответы. Мы знаем, где рядом с украинскими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение, ее планы. Нам есть что противопоставить", - сказал президент.

По его словам, у украинских военных сегодня есть "уникальный боевой опыт и современное оружие".

"У нас в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - заметил он.

Глава государства добавил, что вместе с военными страну защищают дипломаты, и в этом направлении удалось добиться результатов. Также он подчеркнул, что сегодня все признают, что от Украины и украинской армии зависит безопасность Европы и всего мира.

Отдельно Зеленский отметил важность освещения информации в СМИ.

"Я хочу обратиться именно к украинским нашим журналистам. Некоторым из вас приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали из собственного государства. Работайте на Украину. Не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба Украины", - заявил президент.

В заключение он добавил, что у всех украинцев есть большое европейское устремление, а также стремление к свободе, которую мы готовы бороться.

"На нас с неба смотрят 14 тыс. защитников и защитниц, мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Сегодня не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в собственные силы и продолжаем вместе строить наше будущее, потому что нас объединяет любовь к Украине, единой и неповторимой", - сказал Зеленский.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
война с Россией
русская агрессия
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
Роман Костенко
11 февраля, 2022 пятница
Мы готовы сражаться, но нужно, чтобы НАТО закрыло небо и дежурило в море, – нардеп Костенко
літак
13 февраля, 2022 воскресенье
Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.22
    Покупка 28.22
    Продажа 28.86
  • EUR
    Покупка 31.97
    Продажа 32.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 февраля
20:15
Зеленский
"Вернитесь к своим людям, благодаря которым получили свои заводы и состояние": Зеленский призвал олигархов вернуться в Украину на фоне возможного вторжения РФ
20:01
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 11-го дня зимних Игр в Пекине
19:43
Зеленский
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения
19:33
Михаил Саакашвили
Саакашвили ограничили право на свидания в тюрьме: встречи с семьей возможны только раз в месяц
19:22
Эксклюзив
Роман Соха
Украинское общество успокоится, когда ему скажут, что делать в случае полномасштабного вторжения в РФ, - нардеп Соха
19:20
Россия остается крупным торговым партнером, но объемы торговли значительно меньше – эксперт
19:17
Влюбленные пингвины: украинские полярники ко Дню святого Валентина показали фото с весеннего периода ухаживаний птиц
19:00
Инфографика
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 15 февраля
18:58
Алина Паш
Победительницу нацотбора на Евровидение-2022 Алину Паш дисквалифицируют, если она въехала в оккупированный Крым не из Украины, - Общественное
18:54
Не увидел пешеходов из-за встречной маршрутки: в Киеве внедорожник сбил двух девушек на "зебре"
18:45
Эксклюзив
Полномасштабного наступления России на Украину не будет на 99%, – экс-посол Чалый
18:42
Алексей Данилов
Данилов: Украина не видит предпосылок для полномасштабного вторжения РФ 16 или 17 февраля
18:40
SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы
18:36
Верховная Рада
На сегодняшний день 23 народных депутата находятся за пределами Украины, - СНБО
18:29
Алексей Данилов
"Мы можем изменить мнение Москвы?": Данилов заявил, что Украина будет реагировать на действия Кремля по поводу возможного признания "Л/ДНР"
18:16
Алексей Данилов
Украина пока не будет закрывать небо на фоне угрозы РФ, некоторые компании только перестраховываются, - Данилов
18:04
Johnson & Johnson
Литва предоставила Украине более 200 тысяч доз вакцин Johnson & Johnson
17:49
Суд арестовал пять иностранных судов за незаконные заходы в оккупированный Крым
17:37
Всемирный банк
Всемирный банк временно вывозит персонал из Украины из-за напряжения на границе с РФ, - Reuters
17:37
Полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ
17:36
ООС ВСУ
В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
17:25
Украина флаг
Угроза нового вторжения РФ: на этой неделе Украину посетят главы МИД Италии, Британии и маршалок Сейма Польши
17:22
Зеленский
"Гражданин не тот, у кого паспорт, а кто сегодня в Украине": Зеленский дал депутатам 24 часа, чтобы вернуться из-за границы
17:18
Эксклюзив
терроборона
Если будет большая война, то Украина останется существовать, а вот украинская олигархия – нет, – политконсультант Божко о выезде олигархов за границу на фоне угрозы со стороны РФ
17:11
Олаф Шольц
Шольц: Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня и странно, почему Россия подчеркивает это
17:04
Минреинтеграции запустило бесплатные автобусы от КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" до админграницы с оккупированным Крымом
17:03
УЕФА отказался переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
16:56
Зеленский
Мы должны двигаться по избранному пути. А куда этот путь доведет – посмотрим, – Зеленский отреагировал на заявление Пристайко о членстве в НАТО
16:52
Стрелял из рогатки: в Киеве задержали мужчину, повредившего окна Офиса президента
16:51
Олаф Шольц
Дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические санкции, - Шольц
16:40
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 10-го дня Игр в Пекине
16:32
Олаф Шольц
Украина представит законопроекты относительно "особого статуса" ОРДЛО и местных выборов, - Шольц
16:25
Олаф Шольц Зеленский
Шольц анонсировал выделение новых кредитов для Украины, один из них - на €150 млн.
16:20
Зеленский
Зеленский надеется, что вскоре удастся договориться о саммите лидеров Нормандского формата
16:10
Зеленский
Эскалация вокруг украинских границ является беспрецедентным вызовом для мира, поэтому безопасность Украины - это и безопасность Европы, - Зеленский
16:07
путин
"Бесконечное и очень опасное": Путин о вступлении Украины в НАТО и расширении Альянса на восток
16:06
Порошенко
Порошенко призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии
16:03
МАУ
МАУ отправляет некоторые самолеты на хранение в аэропорты Европы на фоне угрозы РФ
16:02
Руслан Стефанчук
В ответ на шаги Госдумы РФ по признанию "Л/ДНР": Рада начала готовить постановление о территориальной целостности Украины
15:59
Владислав Трубицын
НАБУ опубликовало видео переговоров участников в деле о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV