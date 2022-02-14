"Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим": Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы нового вторжения РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Донбасс и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы уверены в наших Вооруженных Силах, но и наши военные должны чувствовать нашу поддержку, сплоченность и единство", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что против Украины ведут войну на разных фронтах. Однако, по его словам, Украина достаточно сильна, чтобы ответить на все угрозы и понимает все вызовы и риски.

"Мы готовим четкие ответы. Мы знаем, где рядом с украинскими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение, ее планы. Нам есть что противопоставить", - сказал президент.

По его словам, у украинских военных сегодня есть "уникальный боевой опыт и современное оружие".

"У нас в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - заметил он.

Глава государства добавил, что вместе с военными страну защищают дипломаты, и в этом направлении удалось добиться результатов. Также он подчеркнул, что сегодня все признают, что от Украины и украинской армии зависит безопасность Европы и всего мира.



Отдельно Зеленский отметил важность освещения информации в СМИ.



"Я хочу обратиться именно к украинским нашим журналистам. Некоторым из вас приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали из собственного государства. Работайте на Украину. Не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба Украины", - заявил президент.



В заключение он добавил, что у всех украинцев есть большое европейское устремление, а также стремление к свободе, которую мы готовы бороться.



"На нас с неба смотрят 14 тыс. защитников и защитниц, мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Сегодня не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в собственные силы и продолжаем вместе строить наше будущее, потому что нас объединяет любовь к Украине, единой и неповторимой", - сказал Зеленский.



Ранее 14 февраля Зеленский заявил, что эскалация вокруг украинских границ является беспрецедентным вызовом для мира, поэтому безопасность Украины – это и безопасность Европы.

Кроме того, президент объявил 16 февраля Днем единения.