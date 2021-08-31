"Мы не поехали с помощью": Гетманцев назвал основные экономические цели визита делегации Украины в США

Об этом Гетманцев сказал в эфире телеканала Еспресо.TV.



"Не надо ставить во главу угла эту помощь. Мы не поехали в Соединенные Штаты за помощью. Мы поехали, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, потому что хотим мы этого или нет, Соединенные штаты является мировым лидером, они влияют на эти вопросы. Мы поехали обсуждать вопросы экономического развития Украины ", - сказал Гетманцев.



Так, по его словам, министр экономики Алексей Любченко уже встретился с чиновниками США для обсуждения привлечения инвестиций в Украину.



Гетманцев также не исключил возможности заключения финансовых сделок по итогам работы делегации Украины в США.



Напомним, ранее в Минэкономики сообщили , что Любченко и торговый представитель США Кэтрин Тай обсудили укрепление торговых и инвестиционных отношений двух стран.