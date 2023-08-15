Примеры есть каждый день. Вот и снова.

Есть проблема: отдельные народные депутаты злоупотребляют поездками за границу на отдых.

Возможное решение: усовершенствовать систему командировок, чтобы не давала сбоев, а депутатам объяснить, чтобы не пытались ее сломать. Ведь есть десятки депутатов, реально включенных в дипломатические процессы. У нас дипломатия – чрезвычайно важная часть войны, в которую включены министры, члены парламента, художники, предприниматели, ученые, публичные интеллектуалы и т.д.

Это проблема, которую мы имеем, и ее возможное решение.

Читайте также: Мы снова становимся "краем непуганых идиотов"?

Вместо этого понимаем: депутаты ездят, а должны сидеть дома и работать.

Решение: будем выпускать по звонку.

Другими словами, институт, который работает с недостатками, вместо улучшать, просто отменяем, заменяя решения одного человека.

И так каждый день во всем.

Напомню: в войне побеждает сторона, руководство которой способно решать более сложные управленческие задачи. Ибо где взять деньги, оружие и людей для победы – это управленческие задачи.

Читайте также: Демонстративный патриотизм "зеленых" ситуативный

Надо увеличивать способность институтов, а не уменьшать. Строить институты, а не разрушать.

Для этого нужно сложное долгосрочное мышление, компетентные люди, способность им делегировать и доверять. Способность управлять процессами, а не людьми, умеющими каждый владелец малого бизнеса, переживший стадию жизненного цикла "Давай-давай" (термин Адизеса). "Синяя" культура правил и систем, а не "красная" культура указаний и поручений.

Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.