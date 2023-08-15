Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией
Мы решаем не те проблемы, которые имеем, а те, которые понимаем (сказала датская философ Лене Андерсен)
Примеры есть каждый день. Вот и снова.
Есть проблема: отдельные народные депутаты злоупотребляют поездками за границу на отдых.
Возможное решение: усовершенствовать систему командировок, чтобы не давала сбоев, а депутатам объяснить, чтобы не пытались ее сломать. Ведь есть десятки депутатов, реально включенных в дипломатические процессы. У нас дипломатия – чрезвычайно важная часть войны, в которую включены министры, члены парламента, художники, предприниматели, ученые, публичные интеллектуалы и т.д.
Это проблема, которую мы имеем, и ее возможное решение.
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Вместо этого понимаем: депутаты ездят, а должны сидеть дома и работать.
Решение: будем выпускать по звонку.
Другими словами, институт, который работает с недостатками, вместо улучшать, просто отменяем, заменяя решения одного человека.
И так каждый день во всем.
Напомню: в войне побеждает сторона, руководство которой способно решать более сложные управленческие задачи. Ибо где взять деньги, оружие и людей для победы – это управленческие задачи.
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Надо увеличивать способность институтов, а не уменьшать. Строить институты, а не разрушать.
Для этого нужно сложное долгосрочное мышление, компетентные люди, способность им делегировать и доверять. Способность управлять процессами, а не людьми, умеющими каждый владелец малого бизнеса, переживший стадию жизненного цикла "Давай-давай" (термин Адизеса). "Синяя" культура правил и систем, а не "красная" культура указаний и поручений.
Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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