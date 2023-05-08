Об этом сказал в эфире Эспрессо.

"По поводу 4 мая... мы не планировали сразу извещать общество и врага о сбитом "кинджале", пусть россияне думают и ищут, куда делась их ракета. Решение не сразу извещать было принято высшим руководством. Конечно, все узнали через несколько дней, однако сначала была определенная тишина и мы не подтверждали ущерб. Затем информация уже вышла из других источников и мы, конечно, подтвердили, что да — сбили", - рассказал спикер.

Игнат добавил, что Patriot уникальный комплекс, поскольку может одновременно вести огонь по разным типам целей разными ракетами.

"Patriot это уникальный комплекс, который может быть заряжен одновременно несколькими типами ракет и отрабатывать по разным типам целей. Не обязательно использовать зенитную ракету, которая предназначена для сбития баллистических целей, можно использовать значительно более дешевую и более приспособленную для БпЛА, например. В этом и заключается уникальность комплекса, потому что он может одновременно вести огонь по разным типам целей разными ракетами", - объясняет он.