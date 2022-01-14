Мы не ожидали прорывов от переговоров с РФ, - Блинкен

Об этом пишет Голос Америки.



Блинкен заявил, что США готовы продолжать диалог по "безопасным гарантиям", но все зависит от решения президента РФ Владимира Путина.



По его словам, США не "ожидали прорывов" от встреч, которые "на данный момент" нельзя назвать настоящими переговорами.



"Мы поделились с россиянами нашей глубокой обеспокоенностью в связи с действиями, которые они совершают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились с нами своими опасениями. Мы предоставили друг другу, я думаю, немало пищи для размышлений. Теперь мы планируем... тщательно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами", - отметил Энтони Блинкен.



Он добавил, что диалог продолжится только в случае обострения ситуации вокруг Украины.



По словам госсекретаря, США предоставили России два варианта действий: дипломатический диалог или конфронтацию с агрессией.



"Если они пойдут по этому пути, это будет иметь серьезные последствия... Я не буду уточнять, что мы сделаем, скажу только, что если речь идет о санкциях, об экономических и финансовых мерах, а также о необходимости укреплять Украину в плане обороны, усиливать оборону НАТО, мы планируем и собираемся сделать то, чего не делали раньше", - подчеркнул он.



Энтони Блинкен также отметил, что реакция на возможную агрессию со стороны России выйдет далеко за пределы того, что было сделано в 2014 году.



Госсекретарь США отметил, что "президент Владимир Путин прекрасно владеет искусством не давать окончательного ответа", поэтому неизвестно, нападет ли РФ на Украину, но США с партнерами разработали скоординированные средства, посредством которых западная коалиция сможет ответить на действия, предпринятые Россией.



Он отметил, что выход РФ из переговоров "будет свидетельствовать о том, что они, вероятно, никогда не рассматривали всерьез путь диалога или дипломатии".



Также Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы к любому варианту развития событий.

Напомним, в США заявили, что РФ может придумать повод для вторжения в Украину, в том числе диверсию и информационные операции.

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