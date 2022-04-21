"Мы не оставим украинский народ в одиночестве": премьер Испании после увиденных зверств в Бородянке

О приезде премьеров сообщил Владимир Зеленский, поблагодаривший их за то, что в такое непростое время они рядом с украинцами.

Премьер Испании Педро Санчес был в шоке от того, что увидел на улицах Бородянки.

"Шокирован увиденным ужасом и зверствами путинской войны на улицах Бородянки. Мы не оставим украинский народ в одиночестве", - написал в Twitter Педро Санчес.

Напомним, король и королева Испании посетили центр приема украинских беженцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb