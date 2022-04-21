"Мы не оставим украинский народ в одиночестве": премьер Испании после увиденных зверств в Бородянке
Киев посетил премьер-министр Испании Педро Санчес вместе со своей датской коллегой премьер-министром Мэтте Фредериксен. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским и посетили города на Киевщине, где российские захватчики совершили военные преступления
О приезде премьеров сообщил Владимир Зеленский, поблагодаривший их за то, что в такое непростое время они рядом с украинцами.
Премьер Испании Педро Санчес был в шоке от того, что увидел на улицах Бородянки.
"Шокирован увиденным ужасом и зверствами путинской войны на улицах Бородянки. Мы не оставим украинский народ в одиночестве", - написал в Twitter Педро Санчес.
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