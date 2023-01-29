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"Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли", - Залужный в День памяти героев Крут

29 января, 2023 воскресенье
10:56
Общество

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства

Об этом Залужный написал 29 января, в День памяти героев Крут в telegram .

"Память делает нас сильнее. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и 2022 лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", - напомнил Залужный.

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Он подчеркнул, что цена борьбы высока, но цена поражения, как известно из уроков истории, значительно выше. "Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", - подчеркнул Залужный.

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военные силы Украины
война с Россией
Валерий Залужный
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