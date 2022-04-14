Мы не можем терпеть символы войны в Республике Молдова: георгиевскую ленту официально запретили на территории страны
В Республике Молдова на официальном уровне запретили использование георгиевской ленты, будут наказывать штрафом и общественными работами
Об этом сообщает местное новостное издание Stiri.
За законопроект в окончательном чтении проголосовали 53 депутата. "Мы не можем терпеть символы войны в Республике Молдова", - прокомментировал депутат молдавского парламента Раду Марьян.
Глава Комитета по правовым вопросам Молдовы Олеся Стамате во время презентации итогового доклада по законопроекту отметила, что использование георгиевской ленты на медалях и отличиях запрещено, а их владельцы будут считаться нарушителями.
Согласно закону за изготовление, продажу и хранение соответствующей символики физическим лицам грозит штраф до 9000 леев (около 15 тыс. грн, – ред.) или неоплачиваемая работа в пользу общины от 30 до 60 часов. Кроме того, юридическим лицам и государственным служащим, нарушающим соответствующие положения, грозит штраф от 9 000 до 18 000 леев (около 29 тыс. грн, - ред.).
Констатирующим агентом будет Министерство внутренних дел через органы полиции. Новые запреты вступят в силу сразу после публикации закона.
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