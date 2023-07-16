Мы не можем ставить ПВО подальше от городов, - Игнат

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных Сил ВСУ рассказал во время эфира телемарафона.

Он отметил, что поэтому другого способа, чем охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет. И именно поэтому происходит так, что иногда обломки от сбитых вражеских ракет падают на жилые дома.

"Этих средств, которые у нас есть сегодня налицо — старых советских и тех, что нам предоставили партнеры, никак недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно, учитывая огромные линии фронта длиной почти 2, 5 тыс. км Поэтому средства ПВО, уничтожающие вражеские ракеты и дроны, размещены по возможности как можно плотнее и таким образом, чтобы взять в кольцо сам населенный пункт Если же поставить средства противовоздушной обороны подальше от населенных пунктов, то противник воспользуется этими пробелами в нашей системе ПВО", - подчеркнул он.