"Мы не можем позволить себе больше терять время". МАГАТЭ выступило с заявлением о ситуации на Запорожской АЭС
Эксперты организации выражают обеспокоенность по поводу того, что "за последние сутки крупнейшая в Европе атомная электростанция дважды теряла сообщение с линией электропередач"
Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Все системы безопасности при этом остались в рабочем состоянии", - отмечают авторы документа со ссылкой на генерального директора станции. Однако в результате этих инцидентов реакторы АЭС были на время отключены от сети, поэтому сработали системы их аварийной защиты.
В настоящее время ЗАЭС подключен к украинской энергосети, добавили в организации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в очередной раз выразил "глубокую обеспокоенность по поводу ядерной безопасности на объекте, который контролируется российскими силами, но по-прежнему обслуживается украинским персоналом", и отметил неотложность визита на станцию независимых экспертов агентства.
"МАГАТЭ поддерживает тесные контакты с Украиной и будет публиковать обновленную информацию с ее поступлением", - заверили в МАГАТЭ.
Отдельно Гросси напомнил, что три из четырех высоковольтных линий электропередач, связывающих ЗАЭС с энергосистемой Украины, пострадали при обстреле и перестали выполнять свою функцию.
"Почти ежедневно на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной", - сказал генеральный директор Гросси.
- Напомним, 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита.
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