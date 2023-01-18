Об этом сообщает Vatican News.

"В прошлую субботу очередная ракетная атака повлекла немало жертв среди гражданских, среди которых были и дети. Разделяю нестерпимую боль родственников. Картины и свидетельства этого трагического события являются сильным призывом ко всей совести. Мы не можем оставаться равнодушными!", - сказал Франциск.

Папа также подчеркнул необходимость продолжать молиться за Украину, которая, по его словам, "очень нуждается в близости, утешении, а прежде всего - в мире".

18 декабря 2022 года Папа Римский Франциск назвал войну РФ против Украины "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время.

Папа Римский Франциск, вероятно, вспомнил о войне в Украине в своей рождественской речи. По его словам, уровень жадности и жажды власти таков, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей".

Стало известно, что Папа Римский Франциск встретился с мариупольским капелланом Геннадием Мохненко в Ватикане, где они вместе помолились за Украину.

6 января Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к миру в Украине.

В воскресенье, 8 января, Папа Римский Франциск во время молитвы на площади Святого Петра в Ватикане призвал молиться за матерей украинских и российских воинов, ведь "и те и другие потеряли детей".

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