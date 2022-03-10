Мы не можем остановить войну, если РФ этого не желает, – Кулеба

Об этом Кулеба рассказал на пресс-конференции после переговоров, передает Еспресо.TV .





По словам главы МИД, договориться о прекращении огня не удалось, ведь РФ настаивает, что Украина должна выполнить условия Путина. Следовательно, переговоры не сдвинули ситуацию с места.



"Мы не можем остановить войну, если у страны, совершившей агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвигаемых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу страну от российской агрессии", – сказал министр .



При этом он отметил, что надеется, что переговоры в сегодняшнем формате продолжатся. Кулеба заявил, что готов к этому, если российская сторона будет готова к предметному разговору, а "не повторение широко распространенных пропагандистских штампов об Украине".