"Мы не стали рабами и никогда не станем": Зеленский поблагодарил защитников Украины за стойкость
Мы не можем остановить войну, если РФ этого не желает, – Кулеба
В Турции завершились переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они продолжались полтора часа, однако особых результатов не принесли
Об этом Кулеба рассказал на пресс-конференции после переговоров, передает Еспресо.TV .
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на принятие в РФ решений по запуску гуманитарного коридора и эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
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