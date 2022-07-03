При этом патриарх обратился к морякам Балтийского флота России, присутствовавшим в храме. Обращение Кирилла транслировал российский православный канал "Союз".

Глава Московской патриархии заверил своих слушателей, что России нечего стыдиться.

"Сегодня мы очень нуждаемся, чтобы Бог был с нами. И вот здесь, на западном порубежье России, это особенно чувствуется. Многие восстают сегодня, в том числе, и на отечество наше. Но знаем, что отечество не сделало ничего никому плохого. И восстают не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие. И вот эта инаковость России она и возбуждает чувство ревности, зависти и негодования. Но мы не можем изменить самих себя", - сказал Кирилл.

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В чем именно состоит русская "инакость" он, вместе с тем, уточнять не стал, ограничившись утверждением о том, что Россия является "святой Русью, уделом пресвятой Богородицы".

Что же касается Калининграда, то ему, по словам главы РПЦ, нужна защита "от всякого врага и супостата".

После решения Литвы ограничить железнодорожный транзит российских товаров в Калининград представители РФ начали угрожать официальному Вильнюсу военным вмешательством.

На рассмотрении в госдуме РФ находится законопроект о непризнании провозглашения независимости Литвы.

По мнению экспертов, Россия может прибегнуть к силовому сценарию и "проложить" польско-литовским порубежьем Сувалкский коридор , соединяющий Беларусь с Калининградской областью.

До 1945 года Калининградская область РФ представляла собой часть Германии и называлась Восточной Пруссией, а город Калининград был Кенигсбергом. Большинство населения там составляли этнические немцы.

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