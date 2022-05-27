Мы не можем иметь мир, где большие правят, где сила – это право, - посол Канады в Украине Лариса Галадза

Ваше посольство вернулось в Украину на прошлой неделе. Тогда в своем интервью вы сказали, что работа посольства продолжается, но выглядит как-то сюрреалистично. Что вы имели в виду?

Ну, во-первых, приехала очень маленькая команда. Странным также было приехать назад, а повестка дня совсем не изменилась для нас. Если перед войной мы постоянно говорили о реформах, о наших соглашениях о свободной торговле, визовом режиме, то теперь говорим о масштабной поддержке Украины, о том, как поддерживать Украину до завершения этой войны. Но мы работаем и я очень рада, что вернулась в Киев.

А я рад, что вы подключились к нашему эфиру, чтобы рассказать именно об этой поддержке. Для нас это очень важно. И очень приятно, что у нас есть друзья за океаном, такие как вы. Итак, насколько я понимаю, Оттава недавно ввела санкции против почти тысячи россиян, включая самого Путина. Первый вопрос: сильно ли представлен российский бизнес в Канаде и сильно ли ударят эти санкции именно по России? Ну и почему это против Путина? Что это даст?

Когда говорим о санкциях, должны понимать, что деньги и международный бизнес плывет по всему миру. Это не об одной или другой стране, это о сокращении возможностей по всему миру, чтобы российский бизнес, российские деятели могли действовать. Даже если они не присутствуют на территории Канады, важно, чтобы мы сделали невозможным работать, прятать свои деньги, передвигать своих работников или свой бизнес на канадскую территорию. Но у нас есть предприятия, которые имеют дела с Россией. Так влияют ли санкции? Совершенно. И удар этих санкций сильнее из-за того, что мы очень близко работаем с нашими партнерами, в частности, с Евросоюзом, Великобританией, США, чтобы скоординировать все эти санкции. В настоящее время под санкциями свыше 100 предприятий и с начала войны свыше 600 человек, а еще до войны санкции были введены в отношении свыше 400 человек. Мы каждую неделю по поводу санкций делаем что-нибудь новое. На прошлой неделе министр, отвечающий за пограничную службу, заявил, что находящиеся под санкциями люди не будут иметь доступ к Канаде. И мы делаем все, чтобы они не имели доступа ни к канадским банкам, ни к нашей территории.

И мы вам за это очень благодарны. Кстати, Канада – это одна из тех стран, которая больше всего помогает Украине, как финансово, так и с военной точки зрения. Планирует ли Канада в ближайшее время увеличивать объемы военной помощи Украине?

На сегодняшний день более 40 стран объединились, чтобы понять, какие потребности есть в Украине и где найти это вооружение, которое им нужно. Среди них Канада. Мы уже давние партнеры из Украины по военной поддержке. Вы знаете, что более 30 тысяч украинских военных уже прошли учения от канадских вооруженных сил, которые уже 7 лет до войны работали в Украине. И эти учения украинские военные используют сегодня в своих практиках, в своих операциях. И мы очень гордимся тем. Также Канада предоставила и летальное оружие, данные разведки со спутников, камеры для "байракторов". К тому же Канада выделила почти 500 млн долларов, чтобы покупать оружие там, где можем его найти. Потому что у нас всего нет, но хотим, чтобы та помощь была уместна, чтобы оборудование совпадало с тем, что украинцам нужно, поэтому мы покупаем там, где можем найти.

Мне кажется, вы уже отползли на следующий вопрос, который хотел вам задать. Смотрите, депутат канадского парламента, украинец по происхождению Иван Бейкер сказал в интервью одному из украинских изданий: "Мы уже направили Украине все вооружение, которое могли, но предоставим еще". Вот я как раз хотел спросить, что вы предоставите еще, но вы уже ответили. То есть вы будете финансировать закупку оружия в других странах, я правильно понял?

Да, правильно.

И за это мы вам очень благодарны, потому что, как вы понимаете, нам очень нужна эта поддержка. Поддержка военная, поддержка финансовая, и поддержка добрым словом – услышать из-за границы, что есть люди, стоящие за нас. А когда ты видишь поддержку всего цивилизованного мира, становишься убежденным в том, что наша победа близка.

Недавно министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада может помочь Украине вывозить зерно, заблокированное из-за войны. Ведь из-за этого продовольственного кризиса, который может спровоцировать блокада вывоза украинского продовольствия, многие люди в мире могут почувствовать голод. Эта инициатива очень хорошая, но есть ли уже какие-то механизмы, как именно Канада, возможно, в сотрудничестве с кем-то, будет это делать?

Эта проблема с зерном очень сложная. Обсуждение путей ее решения идет по нескольким направлениям. К этому подключился даже генсек ООН. Как к этому может присоединиться Канада? Я вчера имела разговор с министром сельского хозяйства Сольским, и мы обсуждали именно этот вопрос. Он говорит, что есть некоторое оборудование, необходимое для того, чтобы быстрее разрешить тому зерну пересекать границу, вывозить в Европу. А с того сугубо технического уровня вопрос выходит на международный дипломатический уровень, где Канада может помочь всему миру точно понять, почему идет этот кризис. Потому что Россия очень хочет, чтобы мир думал, что это из-за санкций или из-за того, что Запад руководит Украиной, а это совсем не так. Этот кризис идет потому, что Россия напала на Украину из-за вторжения России в Украину. И когда это поймут, то мы надеемся, что эти страны смогут влиять на решения Российской Федерации по открытию коридоров для вывоза этого зерна. Потому что только через Одессу через морские коридоры Украина сможет вывезти такой объем зерна, который нужен на международном рынке. 400 миллионов человек в год едят то, что Украина выращивает. А теперь эта продовольствие сидит в Одессе. Канада участвует в международных заседаниях, включая G7, и мы ищем, как можем помочь.

Давайте, с вашего позволения, немного поговорим о финансовой помощи. Насколько я читал, еще в прошлом месяце в бюджете Канады был пункт о выделении Украине через МВФ помощи в сумме 1 миллиарда канадских долларов, это примерно 668,5 миллиона американских долларов. Но несколько дней назад ваш министр финансов Христя Фриланд сказала о выделении Украине через МВФ 250 миллионов канадских долларов. Что это значит? Что сейчас уже не обсуждается этот миллиард, или что эти 250 миллионов – это часть из того миллиарда, которую выделили сейчас?

Нет. Это вдобавок к тому миллиарду, о котором заявили ранее. Мы знаем, что экономическая стабильность Украины тесно связана с успехами на передовой. И мы должны поддерживать все общество и функционирование целого правительства. Эти вопросы обсуждались с премьер-министром (Джастином Трюдо, – ред.) и министром Фриланд, и мы понимаем, что должны поддерживать. Мы уже выделили более 1,6 миллиардов и надеемся, что эта поддержка будет влиять на каждый уровень в Украине.

И мы на это надеемся. На прошлой неделе, в интервью канадскому телеканалу СВС, вы сказали, что Путин действовал нерационально и нелогично, до сих пор все, что он делает, нерационально, а потому трудно было предотвратить его наступление на Украину. Но западная разведка об этом предупреждала. Конечно, предотвратить наступление было трудно, но почему, по вашему мнению, страны Запада не сразу после появления этой информации стали поставлять нам оружие?

Мы работаем в партнерстве с Украиной. Мы не хотим делать что-нибудь, что Украине не нужно, что Украина от нас не просит. Мы всегда имели такие отношения с Украиной и гордимся тем. Думаю, что и Вооруженные силы Украины тоже ценят этот стиль отношений. Мы Украине не говорим, что ей делать, и Украина не требует от нас чего-либо – мы вместе работаем. И мы, и Великобритания, и США делились информацией, думаю, что были определенные шаги к подготовке, и мы сразу отреагировали, когда Украина стала давать нам списки того, что нужно.

И если о Путине вы говорили, что он нелогичен и нерационален, то именно такой ваш подход является и логичным, и рациональным. Оттава хочет принять закон о конфискации имущества и денег россиян в Канаде и передать их на строительство Украины. Есть ли сейчас поддержка этого вопроса в канадском парламенте? А если есть, как долго эта процедура будет проходить через парламент?

Спасибо за вопрос. Думаю, мы в этом вопросе в авангарде во всем мире. Конфискация имущества России или россиян – очень сложный вопрос, но мы стараемся выяснить все эти обстоятельства. Канадские эксперты, совместно с украинскими, работают над тем, как это сделать. Мы надеемся, что Канада может стать первой страной, которая одобрит такой законопроект и сможет передавать это имущество Украине, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный ей Российской Федерацией.

А как долго это может проходить через парламент?

Я точно не знаю. Думаю, что в парламенте будет сильная поддержка, как была поддержка в других ситуациях. Мы видим, как сильно и единогласно парламент Канады поддерживает любой вопрос по Украине. Несколько недель назад одобрили резолюцию о признании вторжения РФ в Украину геноцидом – то, что происходило в Буче, Ирпене, Бородянке – единодушно и быстро поддерживали эту резолюцию.

И вы были едва ли не самыми первыми, кто это сделал, поскольку вы уже начали об этом говорить… Я понимаю, насколько важно для Украины признание зверств России геноцидом. А почему это важно для Канады?

Ибо для Канады эти человеческие права, права человека в средней стране в мире признаны на международном уровне, это очень важно. Мы не можем иметь мир, где великие правят, где сила – это право. И нам, и я думаю, Украине очень важно, чтобы были такие правила, нормы, стандарты международного поведения. И в случае нарушения таких правил, норм и стандартов мы должны воспротивиться тому. И чтобы весь мир с нами стоял. Потому что без такого для Канады успехов не будет – это в отношении торговли, передвижения, финансов, туризма… Эти нормы нам всем нужны.

Собственно, эти нормы являются нормами демократического мира, а мы являемся частью этого мира. Ну и мой последний вопрос к вам. Насколько я знаю, очень многие украинцы сбежали от войны в Канаду. Есть ли какие-то цифры сколько людей нашли убежище от войны в Канаде?

На прошлой неделе мне передали данные, что более 25 тысяч украинцев приехали в Канаду. Уже более 100 тысяч виз выдано украинцам. Украинские беженцы поселяются по всей стране и их там приветствуют очень многие общины, не только украинские канадские общины, а все. И когда я была в Канаде в прошлом месяце, то где бы я ни ехала – повсюду украинские флаги, плакаты в поддержку Украины. Так что это не только парламент единогласно поддерживает, а все общество. Мы ясно видим, что здесь есть зло и добро. И по этому поводу нет вопроса, кого поддерживают канадцы – финансово, морально, военно и практически, когда беженцы приезжают в Канаду.

А мы ясно видим ту дружбу, которая идет к нам из Канады и за которую мы все вам очень благодарны. А в конце – что бы вы сказали украинцам?

Что бы я сказала украинцам… Может, я бы сказала, что когда здесь был премьер-министр, когда его глубоко поразило то, что он увидел в Ирпене, когда он встретился с президентом (Зеленским, - ред.), он сказал, что Россия должна проиграть эту войну. А чтобы Россия проиграла – Украина должна выиграть, должна победить. Я надеюсь, что украинцы видят, через все звенья этой поддержки, что Канада серьезно относится к предстоящим вами вызовам и что мы будем стоять с вами до самого конца.