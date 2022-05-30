Об этом заявил 30 мая Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом специальной встречи Европейского Совета.

По его словам, блокада украинских портов по России не позволяет Украине вывезти на внешний рынок более 20 миллионов тонн зерна, и эта ситуация требует реагирования со стороны Европейского Союза.

"Мы не можем допустить голод в мире, но это именно то, что сейчас делает Путин. Он проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна. Европейский Союз должен сказать что-то по этому поводу, поскольку все это большая трагедия, которая будет иметь очень разрушительный эффект" для многих стран по всему миру", - подчеркнул Боррель.

Во вторник, 31 мая, европейские лидеры рассмотрят вопрос о глобальной продовольственной безопасности, в частности, пути вывоза из Украины 20 миллионов тонн украинского зерна. Это непросто, по словам Борреля, потому что Россия военным путем блокирует морские пути снабжения этого зерна на внешние рынки. Но эта тема имеет очень большое значение, поскольку речь идет об угрозе голода в мире.

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