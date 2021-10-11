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Мы не можем даже играть вничью - Петраков высказался о состоянии футболистов сборной Украины перед матчем с Боснией

11 октября, 2021 понедельник
17:28
Спорт Александр Петраков

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что его футболисты будут играть против Боснии и Герцеговины только на победу

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

По словам Петракова, футболистов сборной Украины даже не надо мотивировать.

"Как буду мотивировать игроков на следующий матч? Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы много говорили. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью", - сказал тренер сборной Украины Александр Петраков.

Сборная Украины, 9 октября в Хельсинки, одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.

12 октября Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.

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